رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يؤكد لعميد بلدية سرت حرصه على عودة الاتصالات قريبا للمدينة .الأربعاء ، 17-05-2017 - 15:56:00

رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يؤكد لعميد بلدية سرت حرصه على عودة الاتصالات قريبا للمدينة . \n طرابلس 17 مايو 2017 (وال) - اجتمع رئيس الهيئة العامة للاتصالات \nوالمعلوماتية \" سامي الفنطازي\" اليوم الاربعاء بمقر الهيئة بطرابلس مع \nعميد بلدية سرت \" مختار المعداني\" .\n وخُصص الاجتماع لمناقشة اشكالية تواصل انقطاع الاتصالات عن مدينة سرت\n، حيث أكد رئيس الهيئة حرصه ومتابعته لعودة الاتصالات الى المدينة خلال \nالايام القريبة القادمة بعد التنسيق مع غرفة البنيان المرصوص والجهات \nالمعنية الاخرى .\n ..(وال)..

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