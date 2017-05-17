رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يؤكد لعميد بلدية سرت حرصه على عودة الاتصالات قريبا للمدينة .



طرابلس 17 مايو 2017 (وال) - اجتمع رئيس الهيئة العامة للاتصالات

والمعلوماتية \" سامي الفنطازي\" اليوم الاربعاء بمقر الهيئة بطرابلس مع

عميد بلدية سرت \" مختار المعداني\" .

وخُصص الاجتماع لمناقشة اشكالية تواصل انقطاع الاتصالات عن مدينة سرت

، حيث أكد رئيس الهيئة حرصه ومتابعته لعودة الاتصالات الى المدينة خلال

الايام القريبة القادمة بعد التنسيق مع غرفة البنيان المرصوص والجهات

المعنية الاخرى .

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