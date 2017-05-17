انطلاق اجتماع مدراء المعاهد الدبلوماسية والمؤسسات المماثلة لبلدان حوار 5+5 بالجزائر .الأربعاء ، 17-05-2017 - 15:41:00

الجزائر 17 مايو 2017 ( وال )- انطلقت بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء اعمال اجتماع مدراء المعاهد الدبلوماسية والمؤسسات المماثلة لبلدان حوار 5+5 الملتئم في اطار الرئاسة المشتركة للجزائر لهذا الحوار للفترة 2016-2018. وذكرت وكالة الانباء الجزائرية انه علاوة على الجزائر يشارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية " أمينة مسدوا " كل من ليبيا وموريتانيا وتونس والمغرب وايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال. ويأتي هذا اللقاء الذي يتواصل على مدى يومين تجسيدا لتوصيات الاجتماع الثالث عشر لوزراء الخارجية المنعقد بمرسيليا في 2016. و أعربت السيدة " مسدوا " عن "ايمانها" بأن العلاقات بين المعاهد الدبلوماسية والمؤسسات المماثلة لبلدان حوار 5+5 "ستعرف المزيد من الدعم والتطور قصد ترقية التعاون الثنائي ومضاعفة المبادلات بين المعاهد" . وقالت أود أن أعرب عن ارتياحي للعلاقات القائمة بين المعهد وبعض المعاهد الدبلوماسية الحاضرة والتي ابرمنا معها مذكرات تفاهم". ...( وال )...

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