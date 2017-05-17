اجتماع لمناقشة الصعوبات التي تواجه اداء عمل المناطق الغربية والجنوبية لشركة البريقة لتسويق النفط .

طرابلس 17 مايو 2017 (وال) - عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع ضم مدراء الإدارات والمراقبات التابعة للإدارة العامة للمناطق الغربية والجنوبية لشركة البريقة لتسويق النفط ومدراء مناطق طرابلس و الزاوية ومدير ادارة مستودعات المطارات ومراقب النقل البري ومنسق تشغيل وصيانة الخطوط النفطية . وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات والعقبات التي تواجههم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم كل فيما يخصه ، بالاضافة إلى مناقشة آلية التواصل بين الإدارات بالمناطق والعمل على تنفيذ برامج الخطة التنفيذية للشركة . ..(وال)..