روسيا تعيد نشر قاذفات روسية إلى طاجيكستان للمشاركة في تدريبات مكافحة الارهاب لسنة 2017 .

موسكو 17 مايو 2017 ( وال ) - اعلنت روسيا عن اعادة نشر قاذفات روسية إلى طاجيكستان للمشاركة في تدريبات مكافحة الارهاب لسنة 2017 . ونقلت مصادر اعلامية روسية عن مساعد قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية " ياروسلاف روشكوبكين " , في تصريح اليوم الاربعاء أنه تم إعادة نشر قاذفات "سوخوى سو- 24 إم" الروسية إلى طاجيكستان للمشاركة فى تدريبات "دوشنبه لمكافحة الارهاب" لعام 2017. وقال " روشكوبكين " إن المرحلة النشطة من المناورات الدولية التي ستشارك فيها الدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة في 30 مايو المقبل ، ووفقا لخطة التدريبات فإن قوة مشتركة من القوات التي تدعمها الطائرات ووحدات مكافحة الارهاب لحماية المنشآت الحيوية , ستستعرض مهاراتها في مواجهة وحدات مسلحة غير شرعية وفي حماية المنشآت الهامة من الارهاب بالتعاون مع عناصر عمليات حفظ السلام في المناطق الجبلية والصحراوية". وأضاف أن القاذفات التكتيكية من طراز "سو 24 إم" قامت برحلة من قاعدة شاجول الجوية فى جنوب الاورال إلى مطار ايني في ضاحية دوشنبه وغطت اكثر من 3 الاف كم خلال الرحلة, وخلال تدريبات دوشنبه لمكافحة الارهاب فإن الطيارين سيوجهون ضربات على القوافل, والمستودعات المموهة, ومعسكرات التدريب وغيرها من مرافق العدو في المناورة". يشار إلى أن دوشنبه لمكافحة الإرهاب لعام 2017 هي التدريبات الأولى التي يقوم بها مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة ومن المقرر ان تجري في مايو ويونيو في ست دول هي (روسيا وارمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان) فيما ستجري المرحلة الأخيرة في طاجيكستان. ...( وال )...