مصادر قوات الإطفاء : إصابة ( 17 ) شخصا في انفجار مصنع للبارود في بولونيا .

وارسو 17 مايو 2017 ( وال ) - اصيب ( 17 ) شخصا جراء انفجار وقع بمصنع للبارود في مدينة " فروتسواف " جنوب شرقي بولونيا . ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم قوات الإطفاء المحلية اليوم الاربعاء إن الانفجار تسبب في انهيار المصنع , وإن ( 4 ) من المصابين يتلقون العلاج من الحروق ، فيما يستمر رجال الإطفاء في البحث عن ( 2 ) في عداد المفقودين . وأضافت المصادر أن خبراء المفرقعات بالجيش البولوني انتقلوا إلى موقع الانفجار لمعرفة إذا ما كانت هناك تهديدات بوقوع المزيد من الانفجارات , فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث . ...( وال )...