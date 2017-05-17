مصادر قوات الإطفاء : إصابة ( 17 ) شخصا في انفجار مصنع للبارود في بولونيا .الأربعاء ، 17-05-2017 - 15:05:00

وارسو 17 مايو 2017 ( وال ) - اصيب ( 17 ) شخصا جراء انفجار وقع بمصنع للبارود في مدينة " فروتسواف " جنوب شرقي بولونيا . ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم قوات الإطفاء المحلية اليوم الاربعاء إن الانفجار تسبب في انهيار المصنع , وإن ( 4 ) من المصابين يتلقون العلاج من الحروق ، فيما يستمر رجال الإطفاء في البحث عن ( 2 ) في عداد المفقودين . وأضافت المصادر أن خبراء المفرقعات بالجيش البولوني انتقلوا إلى موقع الانفجار لمعرفة إذا ما كانت هناك تهديدات بوقوع المزيد من الانفجارات , فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث . ...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
اختتام البرنامج التدريبي لإعلامي راديو سرت والمجلس البلدي بإشراف إدارة التواصل .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا