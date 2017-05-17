انطلاق حملة التبرع بالدم لموظفي شركة البريقة لتسويق النفط .

طرابلس 17 مايو 2017 (وال) - انطلقت صباح اليوم الأربعاء الحملة التطوعية للتبرع بالدم لموظفي شركة البريقة لتسويق النفط تحت شعار (من أجل توفير دم أمن) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم . وتأتي هذه الحملة في إطار الدور الإنساني النبيل الذي تهدف إليه الخدمة الاجتماعية لزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الأرواح ومصابي الأورام والحوادث والعمليات الكبرى. وحضر انطلاق هذه الحملة منسق خدمات العاملين ورؤساء أقسام الخدمات الاجتماعية ، والخدمات الاجتماعية ، والتأمين الصحي ومستخدمي قسم الخدمات الشخصية والاجتماعية بالشركة . وذكرت الشركة ان هذه الحملة ستستمر وفق جدول زمني سيعرض بموقع الشركة الالكتروني وستشمل مختلف مواقع الشركة وستكون هناك ندوات مصاحبة لزيادة التوعية بها. ..(وال)..