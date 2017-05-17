النقابة العامة للنقل الجوي تبحث الظروف الحالية التي تمر بها شركات النقل الجوي .

طرابلس 17 مايو2017(وال)-ناقش العاملون بالنقابة العامة للنقل الجوي والنقابات الاساسية بشركات النقل الجوي في اجتماعهم العادي الاول صباح اليوم بطرابلس قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (181) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهام الشركات الليبية للخطوط الجوية المتعثرة. وتم خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام بالشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة ، بحث الوضع الحالي للشركات من حيث الظروف التشغيلية التي تمر بها هذه الشركات وتأخر مرتبات العاملين بها وحجم الايرادات الشهرية مقابل المصروفات التشغيلية والتأمين الصحي والتقاعد المبكر. وحضر الاجتماع رؤساء المجالس الادارية والمدراء العامون بشركات الخطوط الليبية للخدمات الارضية والتموين والهندسة وصيانه الطائرات والشركة الليبية المتحدة للطيران الخاص. وأكدت النقابة العامة للنقل الجوي والنقابات الاساسية بالشركات التابعة للشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة في بيان لهم دعمهم للكونفدرالية العمالية التي تجمع كافة المكونات النقابية لقطع الطريق امام بعض الافراد الذين يعملون بشكل شخصي على تكوين نقابات مخالفة للقوانين واللوائح . وحملوا في بيانهم الادارات التنفيذية مسؤولية التعامل مع هذه الاجسام باعتبارها تصرفات فردية غير قانوية . كما أكدوا حرصهم على ضرورة التضامن والتعاون مع الادارات التنفيذية في تذليل الصعاب وتحفيز العاملين من اجل تقديم الخدمات المطلوبة والحفاظ على الممتلكات والمساهمة في تحصيل مرتبات منتسبي هذه النقابات المتأخرة من خلال الاتصال مع الجهات المسؤولة . ..(وال)..