مصادر الشرطة : مقتل جنديين صوماليين جراء انفجار سيارة ملغومة بمقديشيو .

مقديشيو 17 مايو 2017 ( وال ) - لقي جنديان صوماليان مصرعهما , جراء انفجار سيارة ملغومة أثناء محاولتهما إبطال مفعولها في العاصمة مقديشيو. ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر الشرطة الصومالية اليوم الاربعاء إن الجنديين كانا يفككان أجزاء السيارة عندما انفجرت مخلفة قتيلين في صوف الجنود. و كانت تقارير اعلامية ذكرت في وقت سابق اليوم أن دوى انفجار كبير سمع بالقرب من وسط مقديشيو وتصاعدت أعمدة الدخان فوق مكان الانفجار دون أن يتضح سببه . ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث بعد . إلا أن السلطات الصومالية كثيرا ما تنسب مثل هذه الهجمات إلى (حركة الشباب) المتطرفة. ...( وال )...