وزيرالخارجية الجزائري يشرع في زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية.

واشنطن 17 مايو 2017 ( وال) - بدأ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري "رمطان لعمامرة " اليوم الأربعاء زيارة عمل لواشنطن تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. وحسب وكالة الانباء الجزائرية فان" لعمامرة " سيجري خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين محادثات مع نظيره الأمريكي "راكس تيلرسون " تليه محادثات مع مسؤولين من مجلس الشيوخ وغرفة النواب الامريكيين تتناول العلاقات الثنائية والوضع السائد في منطقة الساحل لاسيما الجهود المبذولة لاستتباب الأمن في مالي وليبيا حسبما أكده سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة. كما ستتناول المحادثات قضايا دولية آخرى ومسار السلم في الشرق الاوسط . ...( وال ) ...