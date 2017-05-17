الاتحاد الإفريقي يعتزم إرسال بعثة افريقية لزيارة ليبيا خلال هذا الشهر .

الجزائر 17 مايو 2017 ( وال) - أعلن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي "إسماعيل شرقي" اليوم الاربعاء بالجزائرأن مجلس السلم والامن الافريقي بصدد التحضير لأرسال بعثة وزارية لزيارة ليبيا خلال هذا الشهر من أجل المساهمة في حل الازمة التي تعاني منها البلاد . وقال "شرقي " في تصريح صحفي "إن مشكل ليبيا هو مشكل افريقي يحتاج الى صوت افريقي قوي لمساعدة الليبيين في الوصول الى حل بأنفسهم ". وحذر المسؤول الافريقي في تصريحه الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية من التدخل في شؤون ليبيا الداخلية ، مؤكدا أن انتشار السلاح في ليبيا ساهم في تأزم حل الازمة . ... ( وال)..