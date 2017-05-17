ورشة عمل حول منظومة ضبط الإعتمادات المستندية ومكافحة تهريب الأموال .
الأربعاء ، 17- 05- 2017 - 13:44:00
\nطرابلس 17 مايو 2017 (وال) - أقامت منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين \nللتنمية الشاملة صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل حول \" منظومة الإعتمادات \nالمستندية ومكافحة تهريب الأموال\" وذلك برعاية غرفة التجارة والصناعة \nوالزراعة .\nوتهدف الورشة لتوجيه عناية المستوردين والمصارف الليبية وكل من له علاقة \nبالاستيراد بشأن أهمية توفر حد أدنى من الخبرة عن كيفية إبرام العقود \nالتجارية وأعمال الإعتمادات المستندية وضبط الجودة ومعاينة البضائع لضمان\nوصول الاغذية والادوية للمستهلك بشكل صحي وسليم .\n وتناولت محاور الورشة حول التعريف بأطراف الإعتماد المستندي وكذلك أطراف\nبوليصة الشحن وضبط جودة المصنع ومعاينة البضائع وكيفية الحصول على بوليصة\nشحن نظيفة لتسييل الأعمال.\n وحضر اعمال هذه الورشة المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة \nورئيس مجلس الإدارة للغرفة ورئيس منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين \nللتنمية الشاملة وعدد من الخبراء والإختصاصيين ولفيف من المهتمين بهذا \nالشأن . \nيذكر ان منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين تعمل على تقديم المشورة \nوالدعم العلمي المتخصص إلى كافة الجهات العامة والخاصة وتسعى لنشر ثقافة \nالمواطنة ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية من خلال \nالمساهمة في بناء وتطوير الموارد البشرية والاقتصادية.\n ..(وال)..