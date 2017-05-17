ورشة عمل حول منظومة ضبط الإعتمادات المستندية ومكافحة تهريب الأموال .



طرابلس 17 مايو 2017 (وال) - أقامت منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين

للتنمية الشاملة صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل حول \" منظومة الإعتمادات

المستندية ومكافحة تهريب الأموال\" وذلك برعاية غرفة التجارة والصناعة

والزراعة .

وتهدف الورشة لتوجيه عناية المستوردين والمصارف الليبية وكل من له علاقة

بالاستيراد بشأن أهمية توفر حد أدنى من الخبرة عن كيفية إبرام العقود

التجارية وأعمال الإعتمادات المستندية وضبط الجودة ومعاينة البضائع لضمان

وصول الاغذية والادوية للمستهلك بشكل صحي وسليم .

وتناولت محاور الورشة حول التعريف بأطراف الإعتماد المستندي وكذلك أطراف

بوليصة الشحن وضبط جودة المصنع ومعاينة البضائع وكيفية الحصول على بوليصة

شحن نظيفة لتسييل الأعمال.

وحضر اعمال هذه الورشة المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة

ورئيس مجلس الإدارة للغرفة ورئيس منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين

للتنمية الشاملة وعدد من الخبراء والإختصاصيين ولفيف من المهتمين بهذا

الشأن .

يذكر ان منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين تعمل على تقديم المشورة

والدعم العلمي المتخصص إلى كافة الجهات العامة والخاصة وتسعى لنشر ثقافة

المواطنة ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية من خلال

المساهمة في بناء وتطوير الموارد البشرية والاقتصادية.

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