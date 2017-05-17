وزارة الدفاع الإيطالية تنفي التوجه لنشر كتيبة عسكرية بالنيجر للتصدي للهجرة غير النظامية.

روما 17 مايو 2017 ( وال ) - نفت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الأربعاء ما تداولته وسائل أعلام محلية عن خطة لإرسال جنود إلى دولة النيجر للتصدي لظاهرة التدفق غير المسبوق للمهاجرين، حيث وصلت أعدادهم 40 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وقالت وكالة ( آكي) الإيطالية للأنباء" إن صحيفة إيطالية تحدثت عن خطة لنشر كتيبة قوامها حوالي 500 عسكري إيطالي في عملية الصحراء الحمراء لوقف تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الساحل الليبي، والذين ينطلقون منه بحرا إلى الشواطئ الايطالية" . وأكدت وزارة الدفاع حسب الوكالة على أنه لا توجد فرضية تشغيلية بهذا الصدد ، منوهة بأن برامج محاكاة وتخطيط لمثل هذه الأعمال تندرج ضمن أنشطة تدريب عادية لهيئات الأركان تتعلق بمناطق الأزمات الرئيسية. وكانت وسائل إعلام ألمانية قد كشفت مؤخرا عن رسالة مشتركة لوزيري الداخلية الألماني والإيطالي للمفوضية الأوروبية طالبا خلالها بنشر بعثة أوروبيةعلى الحدود بين النيجر وليبيا للتصدي للهجرة غير نظامية . يشار إلى أن إيطاليا وقعت في نهاية شهرمارس الماضي "اتفاقًا تقنيًا" مع دولة النيجر يتضمن ضخ مساعدات مالية تبلغ 50 مليون يورو للتحكم في ظاهرة الهجرة غير النظامية المنطلقة من دول جنوب الصحراء الأفريقية نحو الشواطئ الجنوبية للاتحاد الأوروبي. ...( وال ) ...