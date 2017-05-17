كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة إعادة فتح قنوات الاتصال مع جارتها الشمالية .

سيول 17 مايو 2017 ( وال ) - اعلنت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء ان موقفها الأساسي يتمثل في ضرورة فتح قنوات اتصال مع كوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي, ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الجديد مون جيه إن إلى اتباع سياسة ذات مسارين تشمل فرض عقوبات وإجراء حوار مع بيونج يانج. وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية لي دوك-هينج خلال مؤتمر صحفي " موقفنا الأساسي هو أن قنوات الاتصال بين كوريا الشمالية والجنوبية يجب فتحها" مشيرا إلى أن وزارة الوحدة "بحثت خيارات بشأن هذا الأمر داخليا لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد". وأشار إلى أن مسؤولين من الجنوب يذهبون كل يوم إلى مكتب الاتصالات في "بانمونجوم" عند الحدود بين الكوريتين للتحقق من وجود ردود محتملة من كوريا الشمالية. وأضاف أن كوريا الشمالية قطعت قنوات الاتصال بين الجانبين بعد فبراير 2016 في أعقاب العقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية بعد آخر تجربة نووية أجرتها بيونج يانج وبعد قرار الشمال إغلاق منطقة صناعية مشتركة تدار داخل كوريا الشمالية. ويسعى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية إلى انتهاج سياسة ذات مسارين تشمل العقوبات والحوار مع بيونج يانج بشأن تجاربها الصاروخية المتكررة فى السنوات القليلة الماضية و التى أثارت مخاوف لدى جيرانها و كذا لدى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.