الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم مخاوف سياسية.

لندن 17 مايو 2017 ( وال ) - ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء بعد تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار في ظل حالة من الضبابية السياسية بعدما قال مصدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنهاء تحقيق يتعلق بمستشاره الأمني السابق. وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1243.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ يوم الثالث من مايو أيار عند 1244.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وحقق الذهب ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي. كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1243.50 دولار للأوقية. ....( وال ) ...