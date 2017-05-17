دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير للكهرباء للشبكة العامة .الأربعاء ، 17-05-2017 - 12:07:00

السرير 17 مايو 2017 (وال) - أكد مدير إدارة محطة كهرباء السرير الغازية المهندس خير الله الحضيري دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة العامة للكهرباء، بقدرة تبلغ 80 ميجاوات وامكانية وصولها الى 250 ميغا وات . وعبر الحضيري عن تقديره لجهود الفنيين والمهندسين الذين يقومون بالتشغيل والصيانة والسلامة بالمحطة ، مشيرا الى أن محطة السرير الغازية هي أحد المحطات التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في انتاج الطاقة الكهربائية وتتكون من 3 وحدات ، قدرة كل وحدة 250 ميجاوات . (وال)

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