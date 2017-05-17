اختتام المؤتمر العلمي الأول للنهوض بالخدمات في بلديه الزنتان .الأربعاء ، 17-05-2017 - 12:09:00

الزنتان 17 مايو 2017 (وال) - اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الأول للنهوض بالخدمات في بلديه الزنتان والذي استمر لمدة يومين تحت شعار " المعوقات والحلول بمنظور علمي" . وقدم المشاركين في المؤتمر ورقات بحثية تناولت بعض الحلول والدرسات لمختلف قطاعات البلدية،وكذلك النهوض بدور البلديه وكيفيه الاستفادة من الموارد الداخليه . وشارك في هذا المؤتمر الذي اشرفت عليه الجامعة المفتوحة وجامعة الجبل الغربي عدد من أساتذة الجامعات وذوي الإختصاص وبحضور وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني ، ووكيل وزارة الصحة ، وعميد البلدية ووكيل ديوانها ، وعضوي مجلس النواب عن مدينة الزنتان وعدد من المثقفين والشخصيات البارزة المهتمة بهذا المجال . ..(وال)..

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