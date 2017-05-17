لجنة التواصل الاجتماعي تعلن التوصل إلى وضع بنود الاتفاق النهائي لحل كافة النزاعات بين مدينتي المشاشية والزنتان .

غريان 17 مايو 2017 ( وال ) - عقدت لجنة التواصل الاجتماعي والمصالحة لفض النزاع بين مدينتي المشاشية والزنتان اجتماعا أمس الثلاثاء بالفرع البلدي بني خليفة ببلدية غريان لوضع بنود الاتفاق النهائي لحل كافة النزاعات بين مدينتي المشاشية والزنتان ومحاولة الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الطرفين . وأكد رئيس مجلس التواصل الاجتماعي ببلدية غريان عضو لجنة المصالحة " مختار بن يونس " في تصريح لمراسل ( وال) التوصل إلى وضع بنود محضر الاتفاق النهائي لفض جميع النزاعات والخلافات بين مدينتي المشاشية والزنتان . وقال " بن يونس " أنه بفضل من الله وجهود الخيرين من مختلف المدن الليبية وبسبب النوايا من أبناء المشاشية والزنتان فقد توصنا اليوم إلى حل جميع الخلافات ووضع بنود الاتفاق النهائي بين المدينتين ، وبهذه الخطوة نكون قد ساهمنا في رأب الصدع بين الطرفين وتحقيق الأمن والسلام لأبناء المنطقة باتجاه توحيد الصف ولم شمل كافة المناطق الليبية من الشرق إلى والغرب ومن الشمال إلى الجنوب دون إقصاء أو تهميش " . وأشار رئيس مجلس التواصل الاجتماعي ببلدية غريان عضو لجنة المصالحة " مختار بن يونس " في تصريحه لمراسل ( وال) بأن لجان التواصل الاجتماعي والمصالحة ستنتقل اليوم الأربعاء إلى مدينة مزدة لإتمام الإجراءات وتوقيع الطرفين على محضر الاتفاق النهائي وأن بياناً رسمياً سيصدر بهذا الخصوص غداً الخميس . يشار بأن عددا من شيوخ القبائل ورؤساء التواصل الاجتماعي المشاركين في لقاء المصالحة التقوا فور الانتهاء من الاجتماع وزير الحكم المحلي "بداد قنصو" الذي كان في زيارة لبلدية غريان . وأكد شيوخ القبائل في كلماتهم أثناء اللقاء على عزمهم على المضي قدماً إلى العمل على المصالحة ولم الشمل بين أنباء الوطن والمحافظة على النسيج الاجتماعي . ومن جهته أعرب وزير الحكم المحلي "بداد قنصو" على مباركته ودعمه لهذا الاتفاق بين قبلتين عريقتين وطي صفحة أليمة من عدم الاستقرار بالمنطقة ، مؤكداً بأن حكومة الوفاق الوطني لن تذخر جهداً في تقديم جميع الخدمات الضرورية لمنطقة العوينية . وأشار" قنصو " الى أن الوزارة أصدرت التعليمات إلى شركة الخدمات العامة للشروع في تقديم الخدمات لأهل المنطقة ، مؤكدا بأنه جاري التنسيق للقاء عاجل مع مسؤولي التعليم والكهرباء والصحة للتنسيق السريع للبدء في توفير هذه الخدمات للمنطقة . وحضر هذا الاجتماع عميد بلدية غريان ومديري الفروع وبعض مختاري المحلات بالبلدية ولجان التواصل بغريان وترهونة والزاوية والأصابعة وجادو والرحيبات وبني وليد وباطن الجبل ووفد يمثل قبائل برقة . ...( وال -غريان )...