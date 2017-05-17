انعدام السيولة المالية في فروع المصارف ببلدية الجفرة للشهر الثالث على التوالي .

هون 17 مايو 2017 ( وال )- عبر مدير ادارة العلاقات والاعلام بالمجلس البلدي الجفرة عن امتعاضه الشديد من انعدام السيولة المالية في فروع المصارف بكل مناطق بلدية الجفرة ، مؤكدا بان الامر اثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية خصوصا مع بدء استعدادات الاسر لدخول شهر رمضان المبارك . وافاد السيد " عبدالناصر احمد السنوسي " مراسل وكالة الانباء الليبية بالجفرة بان الوضع من سيئ الى اسوأ نتيجة انعدام السيولة المالية للشهر الثالث على التوالي بسبب عدم وجود حركة الطيران من والى الجفرة نتيجة الحظر الذي فرض عليها وادخال المنطقة ضمن الصراع العسكري بين الاطراف الليبية . وناشد كل الاطراف المعنية الى سرعة تدارك الامر واتخاذ خطوات عملية وحملها المسئولية التامة تجاه هذا الوضع المأساوي على حد تعبيره .. مؤكدا على ان هذا الوضع المأساوي يتطلب تدخل المنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة وعلى رأسها مندوبها في ليبيا . ..(وال الجفرة)..