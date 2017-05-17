وزير الحكم المحلي يبحث مع المجلس البلدي غريان بعض المختنقات التي تواجه البلدية .
الأربعاء ، 17- 05- 2017 - 11:59:00
غريان 17 مايو/ 2017 ( وال )- بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني \"بداد قنصو \" خلال زيارته إلى بلدية غريان أمس الثلاثاء المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس البلدي . \nوتم خلال الاجتماع الذى عقده \" قنصو \" وضم عميد بلدية غريان\" يوسف ابديري \" وعضوي المجلس البلدي \" يونس قدمور \" و \"عبدالرحيم الشامس وعدد من مستشاري الوزارة استعراض العراقيل التي يواجهها المجلس البلدي في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن . \n وأكد \" قنصو \" خلال الاجتماع على تفهمه لكل المختنقات التي تعاني منها البلدية بشكل عام ، مشيراً بأن العمل جاري لنقل الاختصاصات من الوزارات المركزية إلى المجالس البلدية ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمرافق ، وأنه قد وجه خطاباً للجهات المعنية بهذا الخصوص .\n وعقب الاجتماع قام \" قنصو \" رفقة عميد البلدية بجولة داخل بلدية غريان تفقد خلالها مقر جهاز الحرس البلدي بالمدينة .\n ورافق وزير الحكم المحلي خلال زيارته إلى بلدية غريان عدد من مستشاري الوزير وعضوي البرلمان عن مدينتي الزاوية والعوينية ومدير مكتب التعاون الفني ، ومدير مكتب الإعلام ، ومتابع شركة النظافة بالوزارة. \n\n ....( وال )...