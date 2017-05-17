وزير الحكم المحلي يبحث مع المجلس البلدي غريان بعض المختنقات التي تواجه البلدية .

غريان 17 مايو/ 2017 ( وال )- بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني \"بداد قنصو \" خلال زيارته إلى بلدية غريان أمس الثلاثاء المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس البلدي .

وتم خلال الاجتماع الذى عقده \" قنصو \" وضم عميد بلدية غريان\" يوسف ابديري \" وعضوي المجلس البلدي \" يونس قدمور \" و \"عبدالرحيم الشامس وعدد من مستشاري الوزارة استعراض العراقيل التي يواجهها المجلس البلدي في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن .

وأكد \" قنصو \" خلال الاجتماع على تفهمه لكل المختنقات التي تعاني منها البلدية بشكل عام ، مشيراً بأن العمل جاري لنقل الاختصاصات من الوزارات المركزية إلى المجالس البلدية ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمرافق ، وأنه قد وجه خطاباً للجهات المعنية بهذا الخصوص .

وعقب الاجتماع قام \" قنصو \" رفقة عميد البلدية بجولة داخل بلدية غريان تفقد خلالها مقر جهاز الحرس البلدي بالمدينة .

ورافق وزير الحكم المحلي خلال زيارته إلى بلدية غريان عدد من مستشاري الوزير وعضوي البرلمان عن مدينتي الزاوية والعوينية ومدير مكتب التعاون الفني ، ومدير مكتب الإعلام ، ومتابع شركة النظافة بالوزارة.



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