إعادة فتح البيت الأبيض بعد محاولة شخص تجاوز سياجه.

واشنطن 17 مايو 2017 ( وال ) - أعلن جهاز الامن السري الرئاسي الأمريكي أنه أعاد فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إثر محاولة شخص القفز من على حاجز قرب سياجه. وكانت قناة /الحرة / الامريكية قد اعلنت امس ان جهاز الامن السري الرئاسي الامريكي قام بغلق البيت الابيض بعد ظهر امس الثلاثاء لأسباب غير واضحة . ونقل راديو /سوا/ الأمريكي اليوم الاربعاء عن الجهاز تأكيده أن الشخص الذي حاول تجاوز السياج يوجد قيد الاعتقال حاليا. وكانت امرأة قد حاولت في مارس الماضي التسلل إلى البيت الأبيض بتسلق سياجه فعلقت فيه حتى أنزلها عناصر الجهاز واعتقلوها. وفي بداية الشهر ذاته أقدم رجل من ولاية كاليفورنيا على قفز سياج البيت الأبيض قبل اعتقاله ثم اطلق سراحه فيما بعد .