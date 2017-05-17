انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسلام والدعوة إلى الصلح بطرابلس .



طرابلس 17 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت مساء أمس بطرابلس فعاليات

الملتقى الأول للسلام برعاية محلة المدينة القديمة ومنظمة مدينة طرابلس

القديمة للتنمية.

ويهدف الملتقى الذي حضره رئيس الهيئة العامة للثقافة \"حسن أونيس\"،

ورئيس مجلس المصالحة الوطنية \" الطاهر البدوي\" وحكماء وأعيان طرابلس،

وأعضاء بلدية طرابلس المركز، وحشد من الاعلاميين والمثقفين إلى نشر ثقافة

المحبة والسلام والدعوة إلى الصلح، والاصلاح، والتعايش السلمي بين أبناء

الوطن الواحد في كل ربوع ليبيا ونبذ الفتن والخلافات وخطاب العنف

والكراهية في وسائل الاعلام .



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