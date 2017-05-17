انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسلام والدعوة إلى الصلح بطرابلس .الأربعاء ، 17-05-2017 - 09:52:00

انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسلام والدعوة إلى الصلح بطرابلس .\n طرابلس 17 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت مساء أمس بطرابلس فعاليات \nالملتقى الأول للسلام برعاية محلة المدينة القديمة ومنظمة مدينة طرابلس \nالقديمة للتنمية.\n ويهدف الملتقى الذي حضره رئيس الهيئة العامة للثقافة \"حسن أونيس\"، \nورئيس مجلس المصالحة الوطنية \" الطاهر البدوي\" وحكماء وأعيان طرابلس، \nوأعضاء بلدية طرابلس المركز، وحشد من الاعلاميين والمثقفين إلى نشر ثقافة\nالمحبة والسلام والدعوة إلى الصلح، والاصلاح، والتعايش السلمي بين أبناء \nالوطن الواحد في كل ربوع ليبيا ونبذ الفتن والخلافات وخطاب العنف \nوالكراهية في وسائل الاعلام .\n \n ...( وال ),..

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