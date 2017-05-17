تونس تقرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر آخر .



تونس 17 مايو 2017 ( وال) - أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ

بالبلاد لمدة شهر آخر .

وقال الناطق باسم الرئاسة التونسية \"رضا بوقزي\" في بيان له قرر الرئيس

الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب تمديد

حالة الطوارئ شهرا إضافيا ابتداء من 16 مايو 2017 .

وياتي هذا التمديد بعد أيام فقط من إشارة الرئيس السبسي إلى أن

التهديدات الإرهابية في تونس ما زالت مستمرة.

وكانت تونس قد أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نوفمبر 2015، إثر

تفجير انتحاري استهدف حافلة الأمن الرئاسي بتونس العاصمة أسفر عن عن مقتل

\" 12\" من عناصر الأمن.

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