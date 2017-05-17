تونس تقرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر آخر .
الأربعاء ، 17- 05- 2017 - 09:45:00
\n تونس 17 مايو 2017 ( وال) - أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ \nبالبلاد لمدة شهر آخر . \nوقال الناطق باسم الرئاسة التونسية \"رضا بوقزي\" في بيان له قرر الرئيس \nالباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب تمديد \nحالة الطوارئ شهرا إضافيا ابتداء من 16 مايو 2017 . \n وياتي هذا التمديد بعد أيام فقط من إشارة الرئيس السبسي إلى أن \nالتهديدات الإرهابية في تونس ما زالت مستمرة.\n وكانت تونس قد أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نوفمبر 2015، إثر \nتفجير انتحاري استهدف حافلة الأمن الرئاسي بتونس العاصمة أسفر عن عن مقتل\n\" 12\" من عناصر الأمن. \n ...(وال)...