وزير المالية يحضر الاجتماع السنوي الـ ( 42 ) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في السعودية .



جدة 17 مايو 2017 ( وال ) - حضر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني

\" أسامة حماد \" بصفته محافظاً للبنك الاسلامي الاجتماع السنوي الـ 42

لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي ينعقد في مدينة جدة بالمملكة

العربية السعودية تحت شعار \" التمكين الاقتصادي للشباب \" .

ويشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والمال والتخطيط والمعنيون بالقطاع

الخاص وشؤون التنمية من الدول الأعضاء الى جانب العديد من المنظمات

الإقليمية والدولية.

وسيناقش الاجتماع وعلى مدى خمسة أيام متتالية الخطط والبرامج المعنية

بشؤون الاقتصاد والتنمية