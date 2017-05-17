وزير المالية يحضر الاجتماع السنوي الـ ( 42 ) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في السعودية .الأربعاء ، 17-05-2017 - 09:46:00

وزير المالية يحضر الاجتماع السنوي الـ ( 42 ) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في السعودية .\n جدة 17 مايو 2017 ( وال ) - حضر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني\n\" أسامة حماد \" بصفته محافظاً للبنك الاسلامي الاجتماع السنوي الـ 42 \nلمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي ينعقد في مدينة جدة بالمملكة \nالعربية السعودية تحت شعار \" التمكين الاقتصادي للشباب \" .\nويشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والمال والتخطيط والمعنيون بالقطاع \nالخاص وشؤون التنمية من الدول الأعضاء الى جانب العديد من المنظمات \nالإقليمية والدولية.\nوسيناقش الاجتماع وعلى مدى خمسة أيام متتالية الخطط والبرامج المعنية \nبشؤون الاقتصاد والتنمية

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