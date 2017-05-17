انتخابات برلمانية مبكرة في النمسا أكتوبر المقبل .

فيينا 17 مايو 2017 ( وال ) - أعلن البرلمان النمساوي أمس الثلاثاء أن 6 أحزاب سياسية اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 15 أكتوبر المقبل بعد انهيار "الائتلاف الكبير" الوسطي الذي كان يحكم البلاد. وذكر البرلمان في بيان له أن حزبي "الشعب" (محافظ) و"الاشتراكي الديمقراطي" (يشكلان الائتلاف الحاكم) و4 أحزاب معارضة أخرى اتفقت على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في التاريخ المذكور. وكان من المفترض ان يحكم التحالف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي اليه مستشار النمسا كريستيان كيرن وحزب الشعب (يمين الوسط) حتى العام 2018. لكن بعد أشهر من المشاحنات عين حزب الشعب الأحد الماضي رئيسا جديدا له هو سيباستيان كورز الذي سارع الى الدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المرجح ان تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليميني المتطرف الى الحكومة بعد ان خسر مرشح هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في ديسمبر الماضي.