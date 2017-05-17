امريكا تفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات سورية جديدة.

واشنطن 17 مايو 2017 ( وال) - فرضت أمريكا أمس الثلاثاء عقوبات على 5 أشخاص و5 مؤسسات بسبب دعمهم للحكومة السورية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان" إن الأسماء والكيانات التي فرضت عليها العقوبات قدمت دعما أو خدمات إلى الحكومة السورية أو هي مملوكة أو تخضع لسيطرة أو تعمل لصالح هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات". من بين هؤلاء أقارب لرامي مخلوف رجل الأعمال القوي في سوريا وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد. كما فرضت الوزارة عقوبات على محمد بن محمد فارس قويدر مدير العقود بمركز البحوث والدراسات العلمية بسبب "ضلوع المركز في تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية للنظام السوري وتسليمها " بحسب البيان. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على 271 موظفا بالمركز ردا على هجوم كيماوي مزعوم تعتقد واشنطن أن الحكومة السورية كانت تقف ورائه. وجاءت العقوبات كجزء من رد واشنطن على هجوم وقع يوم 4 إبريل ضد مدنيين أبرياء في خان شيخون شرقي سوريا. وبعد يومين من الهجوم أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا من طراز توماهوك على قاعدة جوية سورية. ...( وال ) ...