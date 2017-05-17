الغاء المباراة الودية بين منتخبي ليبيا ومصر .

القاهرة 17 مايو 2017 ( وال ) - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الثلاثاء عن الغاء المباراة الودية بين منتخبي ليبيا ومصر للاعبين المحليين بالقاهرة التي كان مقررا لها يوم 5 يونيو المقبل . وصرح " ثروت سويلم " المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن منتخب ليبيا طلب مواجهة المنتخب المصري وديا يوم 5 يونيو المقبل, غير أن اتحاد الكرة اعتذر خلال خطاب رسمي أمس الثلاثاء بسبب ارتباط أكثر من لاعب بأداء الإمتحانات . يذكر ان المنتخب الليبي سيواجه نظيره الجزائري في تصفيات المنطقة الاولى لبطولة الامم الافريقية للاعبين المحليين المقررة في كينيا 2018. وستقام مباراة الذهاب بالجزائر على أن تجرى مباراة الاياب بتونس. ...(وال)...