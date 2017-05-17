النفط يستقرمع ترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية.

نيويورك 17 مايو 2017 (وال) - استقرت اسعارالنفط أمس الثلاثاء مع ترقب السوق البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية وانضمام الكويت وأعضاء آخرين في منظمة أوبك إلى السعودية وروسيا في تأييد تمديد خفض إنتاج الخام حتى مارس آذار 2018 لتقليص تخمة المعروض العالمي. ومن المتوقع أن تهبط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو بحسب مسح لرويترز. وسيكون ذلك سادس أسبوع على التوالي تتراجع فيه المخزونات بعدما سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في نهاية مارس آذار. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 17 سنتا أو 0.33 بالمئة لتبلغ عند التسوية 51.65 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 19 سنتا أو 0.39 بالمئة لتغلق عند 48.66 دولار. ...( وال ) ...