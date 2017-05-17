امريكا: جهاز الأمن السري الرئاسي يغلق البيت الأبيض.الأربعاء ، 17-05-2017 - 08:20:00

واشنطن 17 مايو2017 ( وال) - قام جهاز الامن السري الرئاسي الامريكي بغلق البيت الابيض امس الثلاثاء لأسباب غير واضحة وفق ما ذكرت مصادر اعلامية . ولم تشر قناة الحرة الامريكية التي اوردت النبأ إلي مزيد من التفاصيل. وذكرت تقارير الاعلامية اخرى ان الحادث وقع اثناء استقبال الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب ارد وغان في البيت الأبيض. ولم يتضح بعد ما اذا كان ارد وغان في البيت الابيض وقت محاولة التسلل. ...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
اختتام البرنامج التدريبي لإعلامي راديو سرت والمجلس البلدي بإشراف إدارة التواصل .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا