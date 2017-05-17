امريكا: جهاز الأمن السري الرئاسي يغلق البيت الأبيض.

واشنطن 17 مايو2017 ( وال) - قام جهاز الامن السري الرئاسي الامريكي بغلق البيت الابيض امس الثلاثاء لأسباب غير واضحة وفق ما ذكرت مصادر اعلامية . ولم تشر قناة الحرة الامريكية التي اوردت النبأ إلي مزيد من التفاصيل. وذكرت تقارير الاعلامية اخرى ان الحادث وقع اثناء استقبال الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب ارد وغان في البيت الأبيض. ولم يتضح بعد ما اذا كان ارد وغان في البيت الابيض وقت محاولة التسلل. ...( وال ) ...