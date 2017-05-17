تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق 85 موظفا حكوميا سابقا .الأربعاء ، 17-05-2017 - 08:22:00

أنقرة 17 مايو 2017 (وال)- أصدرت السلطات القضائية في أنقرة أمس الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق 85 عاملا سابقا بالحكومة التركية على خلفية علاقة هؤلاء بمحاولة الانقلاب التي تم إجهاضها في يوليو 2016. وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة ان مذكرة الاعتقال اصدرها المدعي العام مشيرة الى ان نحو 60 منهم من وزارة الطاقة والمؤسسات ذات الصلة وأن 25 آخرين من وزارة التعليم. وحتى الآن تم القبض على نحو 40 من المشتبه بهم المطلوبين وتم احتجازهم بمراكز الشرطة. ويتهم المشتبه بهم باستخدام برنامج (باي لوك) وهو تطبيق للرسائل المشفرة يشتبه في أن أتباع حركة فتح الله غولن الذي تهمه تركيا بانه يقف محالة الانقلاب يستخدمونه في التواصل مع بعضهم البعض. ...( وال) ...

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