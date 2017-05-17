النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 17 مايو 2017( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - من رأس جدير إلى سرت : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت والريح شرش سرعته مابين (05-20)عقدة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.25) متر والبحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية الرؤيـة جيدة . - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والريح بحرى الى شرش ويكون براني يوم الغد على ساحل الجبل الاخضر سرعته ما بين (05-20) عقدة وتكون سرعته بعد ظهر اليوم مابين (25- 30) عقدة على الساحل الممتد من راس لانوف الى بنغازي وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر والبحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية والرؤيـة جيدة . ...(وال)...