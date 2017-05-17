تونس وصربيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري.

تونس 17 مايو 2017(وال) - وقعت تونس وصربيا أمس الثلاثاء اتفاقية تعاون مشترك في المجال العسكري. وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي فرحات الحرشاني وزير الدفاع وعن الجانب الصربي نظيره زوران جورجفيتش الذي يزور تونس حاليا. وحسب وكالة الانباء التونسية (اوت) فان الاتفاقية تهدف إلى "وضع المبادئ العامة لهذا التعاون الذي سيشمل مجالات صناعات الدفاع والتكوين والتدريب والصحة العسكرية والتاريخ العسكري وعلم المتاحف وذلك بتبادل الخبرات والزيارات والاستشارات وبرامج التدريب والتعليم والمشاركة في التمارين والندوات والملتقيات ذات الصلة". وأكد الطرفان بالمناسبة "أهمية هذه الإتفاقية في دعم التعاون العسكري وتطويره والعمل على تنويع مسالكه وخاصة في مجال الإستعلام بما يعزز القدرات العملياتية للجيشين في البلدين الصديقين". وبحث وزيرا الدفاع "المسائل ذاات الإهتمام المشترك والمتعلقة بالتحديات الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط والوضع الأمني في المنطقة المغاربية ومكافحة الإرهاب". ...( وال ) ...