الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 17 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - ملخص عام : طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على مصراته وسرت وتتحول تدريجيا بعد الظهر إلى مناطق الشمال الشرقي. - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : سقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على المناطق الممتدة من مصراته حتى سرت تصحبها سحب رعدية بينما تنقشع السحب الممطرة تدريجيا على المنطقة الغربية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-27) درجة مئوية. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب تتكاثر بعد ظهر هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وسهل بنغازي ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (23 -29) درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ومابين (33-38) درجة على اجدابيا والدواخل وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد. . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-39) درجة مئوية ولا تتجاوز (30) درجة على الحمادة وتسجل انخفاضا بسيطا على الجفرة يوم الغد. - الكفرة-تازربو-السرير : السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-40) درجة مئوية وتصل يوم الغد إلى (42) درجة على الكفرة. ...(وال)...