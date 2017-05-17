اوكرانيا تفرض عقوبات جديدة على وسائل الاعلام الروسية .

كييف 17 مايو 2017 ( وال) - فرضت اوكرانيا عقوبات ضد وسائل الاعلام الروسية وشركات تكنولوجيا المعلومات امس الثلاثاء الأمر الذي من شأنه ان يثير موجة جديدة من العداء بين موسكو وكييف التي يدعمها الغرب. ووقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو مرسوما لإدراج نحو 12 قناة تلفزيونية روسية والمواقع الاخبارية الالكترونية وأكثر من 50 شركة روسية لتكنولوجيا المعلومات في القائمة السوداء حسبما أفاد به البيان الصحفي الرئاسي. وتم حظر شبكة فكونتاكتي الروسية المحلية للتواصل الاجتماعي (الموقع البديل لفيسبوك في روسيا) علاوة على شبكة اودونكلاسينكي حيث تحتل الشبكتان 53% و34% على التوالي من مستخدمي الانترنت يوميا في أوكرانيا. وشملت القائمة السوداء ايضا اكبر محرك بحث روسي على الإنترنت وهو ياندكس وشركة كاسبرسكاي لاب وخدمة البريد الالكتروني (ميل.ار يو). وستطبق العقوبات في غضون عام أو ثلاثة أعوام على حسب الشركة. وتعد هي المرة الأولى التي تحظر فيها الحكومة الأوكرانية اللغة الروسية الشعبية من خدمات الإنترنت في أوكرانيا التي لها روابط تاريخية وثقافية مشتركة مع روسيا. ومرر البرلمان الأوكراني ايضا امس الثلاثاء مشروع قانون لفرض عقوبة على صنع شارة سانت جورج التي ترمز للعسكرية الروسية وارتدائها. وفي بيان لها وصفت الخارجية الروسية تلك العقوبات بانها "انتهاك صريح وسافر للاعراف والالتزامات الدولية المقبولة". ...( وال ) ...