رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يدعو الى شراكة أوثق مع أوروبا لمواجهة التحديات.

ستراسبورغ (فرنسا) 17 مايو 2017 ( وال) - دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فاكي محمد امس الثلاثاء إلى شراكة أوثق بين القارتين الأوروبية والافريقية من أجل مواجهة التحديات الدولية الجديدة في ستراسبورغ . وقال محمد في كلمة امام البرلمان الاوروبي بستراسبورغ"الأفق الدولي يتسم الآن بالتغير السريع المثير للقلق وصعود قوى جديدة وسعيها ليكون لها مكانتها في العالم الذي اصبح متعدد الأقطاب" وشدد بالقول "الأمل الوحيد لحل دائم يرتكز على الجهد الجماعي والتضامن" . وأشاد فاكي محمد وهو رئيس وزراء تشاد السابق الذي انتخب رئسيا لمفوضية الاتحاد الافريقي في 30 يناير بالتطورات الخاصة في العلاقات بين القارتين منذ تأسيس الشراكة الافريقية-الأوروبية في القمة الافريقية-الأوروبية الأولى التي عقدت في القاهرة عام 2000. واضاف ان التقارب الجغرافي النسبي بين القارتين يتطلب الاعتماد على بعضهما البعض. وتطرق رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الى التغير المناخي مشيرا الى ان الدراسات اظهرت ان افريقيا تتحمل أسوأ تبعات للتغير المناخي. وأوضح "افريقيا هي القارة الأقل تلوثا ولكنها الأكثر معاناة من التغير المناخي." من جانبه وجع انطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي الشكر لمحمد وأعرب عن تأييده لوجهة نظره قائلا "يمكن ان ننجح فى مكافحة الإرهاب ويمكن ان نتعامل مع القضايا ذات الصلة بالهجرة فقط اذا عملت افريقيا واوروبا معا لذلك نحتاج إلى تعزيز علاقاتنا." ...(وال ) ...