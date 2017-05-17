بدء فعاليات الورشة العلمية حول اساسيات الامن الكيميائي والسلامة المعملية بجامعة الزيتونة بترهونة .

ترهونة 17 مايو 2017 ( وال ) - بدأت بجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة أمس الثلاثاء فعاليات الورشة العلمية تحت عنوان اساسيات الامن الكيميائي والسلامة المعملية تحت اشراف وكيل الشؤون العلمية بالإدارة العامة للجامعة . وتستهدف الورشة التي تتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة ايام على التوالى ، المعيدين والفنيين ومستعملي المعامل العلمية بالأقسام العلمية بكليات الجامعة . ويشتمل البرنامج العام لهذه الورشة على القاء سلسلة من المحاضرات العلمية تتناول تعريف لقياس مدى الفهم للأمن الكيميائي واساسياته وحالته بالجامعات الليبية . كما تتناول المحاضرات مميزات الامن في المعامل والواقع الكيميائية وطرق معالجة المشاكل المعملية بالمؤسسات التعليمية وطرق الوقاية من المواد السامة والخطرة بالمعامل وكيفية معالجتها بالإضافة الى تخصيص جانب تدريبي للمشاركين في الورشة على كيفية الامن والسلامة المعملية وعلى الطرق السليمة لتخزين المواد الكيميائية بالمعامل . وتتخلل الورش حلقات نقاش بين المحاضرات حول ادارة المواد الكيميائية . وأوضح وكيل الشؤون العلمية بالجامعة الدكتور فتحي الفلاق في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات ادارة الشؤون العلمية بالجامعة وتهدف إلى الرفع من مستوى القدرات والمهارات التقنية والمعملية لمستعملي المعامل في الاقسام العلمية بكليات الجامعة . ...(وال ترهونة)...