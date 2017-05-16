رئيس المجلس الاعلى للدولة يلتقي السفير الالماني لدى ليبيا .

طرابلس 16مايو 2017 ( وال ) - التقي رئيس المجلس الاعلى للدولة \\\" عبد الرحمن السويحلي \\\" اليوم الثلاثاء بطرابلس السفير الالماني لدى ليبيا \\\"كريستيان بوك\\\" .\

وحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى للدولة فقد تناول اللقاء الذي حضره النائب الاول للرئيس العلاقات بين البلدين ،والقضايا ذات الاهتمام المشترك .\

واكد السفير الالماني خلال هذا اللقاء دعم بلاده لجهود الاتحاد الاوروبي في دفع العملية السياسية الى الامام ، ومعالجة المختنقات التي تواجة الاتفاق السياسي ، مثمنا اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الاعلى للدولة و رئيس محلس النواب مؤخرا في روما ، واصفا اياه بالخطوة الهامة نحو تفعيل الاتفاق السياسي وانهاء الانقسام .\

من جانبه رحب رئيس المجلس الاعلى للدولة بالسفير الالماني ،معربا عن تطلعة للدور الالماني في مساعدة الليبيين على تحقبق الامن والاستقرار في بلادهم ،مؤكدا ان الالية الوحيدة لمعالجة المختنقات التي واجهت الاتفاق السياسي ، واجراء التعديلات اللازمة على اتفاق الصخيرات لايمكن ان تتم الا عن طريق اتفاق مجلسي الاعلى للدولة والنواب وفقا لبنود الاتفاق .\

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