ليبيا تشارك في ورشة عمل لمناقشة ملف تمويل ودعم الفيفا للاتحادات المحلية.

طرابلس 16 مايو 2017 (وال)- تشارك ليبيا في ورشة عمل لمناقشة ملف تمويل ودعم الفيفا للاتحادات المحلية، التي ستنطلق يوم غد الأربعاء الموافق 17 مايو بالقاهرة. وتتكون البعثة الليبية المشاركة في هذه الورشة من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم "جمال الجعفري" والامين العام للاتحاد "عبد الناصر الصويعي". ويشارك في ورشة العمل التي تتواصل على مدى يومين بمدينة 6 أكتوبر، اتحادات دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. ...(وال)...