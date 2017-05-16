مدرسة أبوعبيدة تفوز بالدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية لمرحلة التعليم الأساسي.

طرابلس 16 مايو 2017 (وال)- فازت مدرسة أبوعبيدة بالدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية لمرحلة التعليم الأساسي، بعد فوزها على مدرسة نهاوند بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية بطرابلس. وتواصلت بنفس القاعة أمس الاثنين مباريات اليوم الرابع، وأسفرت نتائجها عن فوز مدرسة قرطبة على مدرسة شهداء الواجب بنتيجة (2-1)، وخسارة مدرسة العهد الجديد أمام مدرسة شموع العلم (0-2)، في الدور نصف النهائي لمرحلة التعليم الثانوي . وفازت مدرسة أم سلمى على مدرسة أوائل الهدف (3- 0)، وخسارة مدرسة أم أيمن أمام مدرسة أبو عبيدة (0-1) لمرحلة التعليم الأساسي. ...(وال)...