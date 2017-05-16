مدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل يجتمع مع ممثلي سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 18:24:00
طرابلس 16مايو 2017(وال) - عقد اليوم الثلاثاء بديوان وزارة العدل بطرابلس اجتماع ضم مدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة نوري عبد العاطي، وممثلين عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا .\nوأفاد مدير ادارة العلاقات والتعاون بالوزارة وكالة الانباء الليبية ان الاجتماع تركز في جانبه الاول تباحث أوجه التعاون المتبادل بين كلا من البلدين والتي تؤدي لبناء دولة القانون ،والعدالة في المجالات المتعلقة بالسجون وتوطين وتطبيق مبادئ العدالة ،وحقوق الانسان داخل السجون والمحاكم .\nوأضاف : ان الاجتماع تناول كذلك سبل تطوير وتحسين مجالات الحصول على الوثائق واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الحصول عليها.\nكما ناقش المجتمعون من جانب آخر سبل تطوير التشريعات النافذة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ،التي تعد ليبيا طرفا فيها مثل اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة .\nوتطرق المجتمعون لمناقشة الاولويات التي ستقوم الوزارة ببحثها مع المستشار المكلف من السفارة البريطانية لمساعدة الوزارة في تأدية الواجبات والمهام المنوطة بها.\n..(وال)..