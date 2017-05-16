مدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل يجتمع مع ممثلي سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا .

طرابلس 16مايو 2017(وال) - عقد اليوم الثلاثاء بديوان وزارة العدل بطرابلس اجتماع ضم مدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة نوري عبد العاطي، وممثلين عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا .

وأفاد مدير ادارة العلاقات والتعاون بالوزارة وكالة الانباء الليبية ان الاجتماع تركز في جانبه الاول تباحث أوجه التعاون المتبادل بين كلا من البلدين والتي تؤدي لبناء دولة القانون ،والعدالة في المجالات المتعلقة بالسجون وتوطين وتطبيق مبادئ العدالة ،وحقوق الانسان داخل السجون والمحاكم .

وأضاف : ان الاجتماع تناول كذلك سبل تطوير وتحسين مجالات الحصول على الوثائق واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الحصول عليها.

كما ناقش المجتمعون من جانب آخر سبل تطوير التشريعات النافذة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ،التي تعد ليبيا طرفا فيها مثل اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة .

وتطرق المجتمعون لمناقشة الاولويات التي ستقوم الوزارة ببحثها مع المستشار المكلف من السفارة البريطانية لمساعدة الوزارة في تأدية الواجبات والمهام المنوطة بها.

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