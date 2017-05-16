اجتماع لمسؤولي مكاتب الاعلام والعلاقات بوزارة العدل والهيئات القضائية.

طرابلس 16مايو 2017 - تركز الاجتماع الاول لمسؤولي مكاتب الاعلام والعلاقات بالجهات التابعة لوزارة العدل والهيئات القضائية الذي عقد اليوم بطرابلس على مناقشة وضع آلية للاتصال والتواصل بين هذه المكاتب .

وأكد مدير ادارة العلاقات والتعاون بالوزارة \" نوري عبد الله عبد العاطي\" على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المكاتب الاعلامية التابعة للوزارة من أجل انفاذ القانون بما يتوائم مع المنظومة الدولية .

ونوقش خلال الاجتماع عددا من القضايا والمشكلات التي تعاني منها مكاتب الاعلام التابعة للوزارة وكيفية وضع آلية للاتصال والتواصل والتعاون الدائم بين كافة المكاتب من خلال اعتماد بطاقة اعلامية موحدة .

كما تم بحث آلية تطوير وتوحيد هوية الخطاب الاعلامي ،وبحث أوجه التعاون مع قسم الاعلام بالوزارة وتفعيل المشاركة في البرامج المرئية والمسموعة وإقامة الندوات والمعارض لطرح المواضيع التي تهم الوطن والمواطن.

وناقش الاجتماع ايضا احتياجات مكاتب الاعلام ، ووضع آلية مع ادارة التدريب بالوزارة لتنفيذ برامج التدريب في مجال الاعلام وتنمية الموارد البشرية.

وشارك في الاجتماع مندوبين عن كلا من جهاز الشرطة القضائية، ادارة القضايا، معهد القضاء ، مركزالبحوث والخبرة القضائية، مكتب الاعلام بمصلحة السجل العقاري.

...(وال)...

