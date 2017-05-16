اجتماع لمسؤولي مكاتب الاعلام والعلاقات بوزارة العدل والهيئات القضائية.
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 17:29:00
طرابلس 16مايو 2017 - تركز الاجتماع الاول لمسؤولي مكاتب الاعلام والعلاقات بالجهات التابعة لوزارة العدل والهيئات القضائية الذي عقد اليوم بطرابلس على مناقشة وضع آلية للاتصال والتواصل بين هذه المكاتب .\nوأكد مدير ادارة العلاقات والتعاون بالوزارة \" نوري عبد الله عبد العاطي\" على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المكاتب الاعلامية التابعة للوزارة من أجل انفاذ القانون بما يتوائم مع المنظومة الدولية .\nونوقش خلال الاجتماع عددا من القضايا والمشكلات التي تعاني منها مكاتب الاعلام التابعة للوزارة وكيفية وضع آلية للاتصال والتواصل والتعاون الدائم بين كافة المكاتب من خلال اعتماد بطاقة اعلامية موحدة .\nكما تم بحث آلية تطوير وتوحيد هوية الخطاب الاعلامي ،وبحث أوجه التعاون مع قسم الاعلام بالوزارة وتفعيل المشاركة في البرامج المرئية والمسموعة وإقامة الندوات والمعارض لطرح المواضيع التي تهم الوطن والمواطن.\nوناقش الاجتماع ايضا احتياجات مكاتب الاعلام ، ووضع آلية مع ادارة التدريب بالوزارة لتنفيذ برامج التدريب في مجال الاعلام وتنمية الموارد البشرية.\nوشارك في الاجتماع مندوبين عن كلا من جهاز الشرطة القضائية، ادارة القضايا، معهد القضاء ، مركزالبحوث والخبرة القضائية، مكتب الاعلام بمصلحة السجل العقاري.\n...(وال)...\n