الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في القرى والمدن الفلسطينية.

القدس 16 مايو 2017 (وال) -شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة بفلسطين المحتلة تخللتها مواجهات في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية عقب الفعاليات المساندة التي نفذها سكان مدينة القدس، إحياء للذكرى الـ69 للنكبة. ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اربعة مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت احد المواطنيين واقتادته إلى جهة غير معلومة. وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور في تصريح له، بأن قوات من جيش الاحتلال داهمت بلدة يطا، واقتحمت منزل مواطن واعتقلت زوجته، وفتشت عدة منازل فلسطينية. واشار ناشط اعلامي إلى أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم منطقتي عصيدة والمنطقة الصناعية في بيت امر واقتحمت ثلاثة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابين ونقلتهما إلى معسكر "عتصيون" شمال الخليل. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من قرية تل جنوب نابلس و 4 مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد دهم منازل ذويهم وشابين من بيت لحم. واندلعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات. وفي حيفا،اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 27 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية خلال عمليات مداهمة لبعض الأحياء وورش البناء . وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عدي أبو تايه عقب مداهمة منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. الى ذلك استمرت المواجهات التي دارت في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، عقب الفعاليات المساندة التي نفذها سكان مدينة القدس، إحياء للذكرى الـ69 للنكبة، واسنادا للأسرى المضربين لليوم الـ30 على التوالي. وقالت مصادر فلسطينية إن المواجهات تركزت في بلدة العيسوية، واشتعلت في معظم أحياء، وحارات البلدة. وأطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الصوتية الحارقة، والغازية السامة المسيلة للدموع، والتي تم اطلاقها بشكل عشوائي، ومكثف، وبين منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. و لساعات متأخرة من الليل، وحملت شعارات التضامن مع الأسرى في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اقتحمت قوات الاحتلال حوش أبو تايه مساء يوم أمس، واقتحمت منازل عدد من المواطنين، أعقبها مواجهات في المنطقة، امتدت لمعظم أحياء سلوان.