مجلس الأمن يندد بالتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

نيويورك 16 مايو 2017 (وال) - أدان مجلس الأمن الدولي التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا على إطلاق صواريخ باليستية محذرا من أن عمليات الإطلاق تساهم في تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية وتزيد من التوتر بدرجة كبيرة. وقال المجلس التابع للامم المتحدة المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالاجماع إن من الأهمية القصوى أن تظهر كوريا الشمالية "تعهدا صادقا بنزع السلاح النووي من خلال إجراء ملموس والتأكيد على أهمية العمل على خفض التوتر." وطالب المجلس شمال كوريا بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية ، مضيفا أنه على استعداد لفرض المزيد من العقوبات على كوريا.