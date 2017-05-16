ألمانيا وفرنسا تتفقان على رسم خارطة طريق لتطوير الاتحاد الأوروبي.

بون 16 مايو 2017 (وال) -اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون على وضع خارطة طريق متوسطة الأجل حول كيفية تعميق تكامل الاتحاد الأوروبي وجعل منطقة اليورو أكثر صمودا أمام الأزمات. وصرحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون أن "ألمانيا لن يكون أداؤها جيدا في الأجل الطويل إلا إذا كان أداء أوروبا جيدا وأوروبا لن يكون أداؤها جيدا إلا إذا كانت فرنسا قوية" ،مضيفة أن حكومتي البلدين ستعقدان اجتماعا لبحث القضايا الجوهرية في يوليو. واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون على وضع خارطة طريق متوسطة الأجل حول كيفية تعميق تكامل الاتحاد الأوروبي وجعل منطقة اليورو أكثر صمودا أمام الأزمات.