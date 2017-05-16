المغرب ونيجيريا يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لنقل الغاز والاسمدة .

الرباط 16 مايو 2017 (وال) - وقع المغرب ونيجيريا على اتفاقيتين للتعاون في كل من مشروع مد أنبوب للغاز بينهما والذي سيمر بعدد من الدول الافريقية وصولا الى اوروبا والتعاون في مجال الاسمدة. وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة في تصريحات صحفية على هامش حفل التوقيع على الاتفاقيتين والذي حضره الملك محمد السادس وعدد من المسؤولين بالبلدين ان هذا النمط من الاتفاقيات "يمثل نموذجا جديدا للتعاون جنوب - جنوب واطارا للاندماج بين دول القارة الافريقية بما من شأنه ان يشيع مناخ الاستقرار وتشابك المصالح في القارة الافريقية". واوضح بوريطة انه بخصوص مشروع نقل الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب والذي سيمر ب 13 دولة افريقية فإنه سيكون له تأثير ايجابي على اكثر من 300 مليون نسمة، مشيرا الى انه سيمكن من نشر الكهرباء بدول غرب افريقيا كما سيفتح آفاقا واسعة للتعاون بين دول المنطقة ودول اوروبا التي تتطلع الى تنويع مصادرها في مجال الطاقة. وأضاف ان مشروع التعاون في مجال الاسمدة سيتيح بدوره تطوير القطاع الزراعي وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين بما يؤدي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء والمنتجات الفلاحية. من جانبه أعرب وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيوفري أونياما في تصريحات مماثلة عن اهمية الشراكة مع المغرب معتبرا ان التوقيع على الاتفاقيتين عنوان لهذه الشراكة.