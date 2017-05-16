النمسا تستعد لإجراء انتخابات عامة مبكرة بعد الاضطرابات داخل الائتلاف الحاكم .

فيينا 16 مايو 2017 (وال) - اتفق رئيس النمسا فان دير بيلين مع المستشار الاشتراكي كريستيان كيرن ووزير الخارجية سيباستيان كورتس الذي تسلم قيادة حزب الشعب على اجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل. وذكرت مصادر اعلامية نمساوية ان المسؤولين الثلاثة اتفقوا خلال مشاورات أجروها على اجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل قبل عام من موعدها المفترض وذلك في اعقاب اضطرابات سياسية أدت الى استقالة راينهولد ميترلينر من زعامة حزب الشعب المحافظ المشارك في الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الاشتراكي ومن منصب نائب المستشار. من جانبهما اعلن الحزبان المعارضان الرئيسيان في البرلمان وهما حزب الاحرار اليميني المتطرف وحزب الخضر تأييدهما لمقترح تقديم موعد الانتخابات. وبعد استقالة زعيم حزب الشعب من منصبيه كزعيم للحزب ونائب للمستشار بقي المنصب الثاني شاغرا حتى الآن.