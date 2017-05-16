اوامر باعتقال 85 موظفا بوزارتين تركيتين ضمن تحقيقات محاولة الانقلاب.

انقرة 16 مايو 2017 (وال) - امر المدعي العام التركي باعتقال 85 موظفا في وزارتي الطاقة والتعليم في إطار تحقيق يستهدف شبكة فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، دون أن تتوفر تفاصيل أخرى. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت رسميا نحو 50 ألف شخص في إطار تحقيقات استهدفت أنصار كولن. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور واشنطن حاليا إلى ترحيل كولن.