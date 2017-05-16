رئيس الحكومة التركية يدعو ألمانيا الى الوقوف إلى جانب بلادع في محاربة الإرهاب .

أنقرة 16 مايو 2017 (وال) - دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ألمانيا للوقوف إلى جانب أنقرة وليس الانفصاليين والإرهابيين إن كانت ترغب في تطوير العلاقات مع تركيا. جاء ذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية؛ حيث انتقد مواقف ألمانيا تجاه منظمة فتح الله غولن الإرهابية -التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة منتصف العام الماضي- و"بي كا كا" الإرهابية الانفصالية. واعتبر يلدريم أن إقدام ألمانيا، الأسبوع الماضي، على منح حق اللجوء لعسكريين انقلابيين فارين ومطلوبين، تطور خطير من شأنه تعكير العلاقات مجددا. وفي الشأن الداخلي، كشف رئيس الوزراء عن الانتهاء من تسمية أعضاء "لجنة التدقيق في إجراءات حالة الطوارئ"، التي ستنظر في الاعتراضات على بعض القرارات في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة. ولفت يلدريم إلى أن تلك اللجنة ستعمل وكأنها محكمة تنظر في الطعون، وتبت فيها.