إعادة مصححة // النائب بالمجلس الرئاسي أحمد حمزة يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي الأوضاع الأمنية في البلاد .الثلاثاء ، 16-05-2017 - 17:43:00

إعادة مصححة // النائب بالمجلس الرئاسي أحمد حمزة يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي الأوضاع الأمنية في البلاد .\n طرابلس 16 مايو 2017 (وال) - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة\nالوفاق الوطني أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء، وفدا من الاتحاد الأوروبي \nبرئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بجهاز العمل الخارجي \nكولين سيلكون.\n وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الأوضاع الأمنية في \nطرابلس خاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحة السياسية من لقاءات لتقريب \nوجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين.\n واستعرض اللقاء - الذي حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود\nفيتشنزو تاليامزي ومدير المكتب السياسي ببعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا\nسبستيان برايون - الأوضاع الأمنية الجنوب الليبي، بالإضافة إلى \nالاحتياجات اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية في إطار التنسيق مع بعثة \nالاتحاد الأوروبي.\n\n..(وال)..

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