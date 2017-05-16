إعادة مصححة // النائب بالمجلس الرئاسي أحمد حمزة يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي الأوضاع الأمنية في البلاد .



طرابلس 16 مايو 2017 (وال) - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء، وفدا من الاتحاد الأوروبي

برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بجهاز العمل الخارجي

كولين سيلكون.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الأوضاع الأمنية في

طرابلس خاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحة السياسية من لقاءات لتقريب

وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين.

واستعرض اللقاء - الذي حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود

فيتشنزو تاليامزي ومدير المكتب السياسي ببعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا

سبستيان برايون - الأوضاع الأمنية الجنوب الليبي، بالإضافة إلى

الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية في إطار التنسيق مع بعثة

الاتحاد الأوروبي.



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