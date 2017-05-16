ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2013 .

لندن 16 مايو 2017 (وال)- سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعا خلال أبريل الماضي هو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أبريل بنسبة 7ر2 بالمائة على أساس سنوي متجاوزة توقعات المحللين التي كانت في حدود 6ر2 بالمائة. وجدير بالذكر أن وتيرة التضخم في بريطانيا زادت في الأشهر الأخيرة نتيجة لضعف الجنيه الاسترليني منذ وافق الناخبون في العام الماضي على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعودة اسعار النفط للارتفاع مجددا وهما معطيين رفعا التضخم في دول أخرى أيضا.