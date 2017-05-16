أسعار الذهب ترتفع لليوم الرابع مع تراجع الدولار.

نيويورك 16 مايو 2017 (وال)- سجلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد توقعات برفع أسعار الفائدة. وذكرت بيانات السوق أن السعر الفوري للذهب ارتفع بنسبة 4ر0 بالمائة إلى 81ر1234 دولار للأوقية (الأونصة) و يأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل المعدن الاصفر أمس الاثنين أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو عندما بلغ 26ر1237 دولار . وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمائة لتصل إلى 90ر1234 دولار للأوقية وارتفع سعر الفضة 7ر0 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 71ر16 دولار للأوقية . وبقى البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين مرتفعا بنسبة 7ر0 بالمائة إلى 25ر934 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 6ر0 بالمائة إلى 801 دولار للأوقية .